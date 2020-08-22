Ученые NASA выявили в магнитном поле Земли над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана гигантскую аномалию. Об этом говорится на YouTube-канале NASA.

Исследователи пришли к предварительному выводу, что "дыра" в магнитном щите планеты возникает из-за внутренних процессов в ядре.

Читайте также NASA хоче привезти з Марса ґрунт

В NASA заявили, что аномалия влияет на спутниковую связь и работу бортовых компьютеров.

Известно, что магнитное поле Земли защищает планету от солнечной радиации. Внутренний пояс поля начинается на высоте более 600 километров над поверхностью планеты. Он способен сдерживать радиацию на расстоянии не только от Земли, но и от орбитальных спутников. Но ученые говорят, что в месте аномалии эта защита необычно слабая.

К тому же, в последнее время участок Южно-Атлантической аномалии расширяется на запад, а ее защитная функция продолжает ослабевать.

Отмечается, что причиной явления мог стать наклон магнитной оси Земли и поток расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра. Поскольку движение в ядре меняется из-за сложных геодинамических условий в середине ядра и на границе с твердой материей, магнитное поле так же движется в пространстве и времени.

Эти динамические процессы распространяются наружу, воздействуя на магнитное поле вокруг планеты, они могут создавать аномалии в нем и вызывать дрейф магнитных полюсов.

Ранее сообщалось, что в NASA показали марсианский "обвал".