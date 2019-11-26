На пляже Азовского моря произошло странное явление. На берег выбросило огромное количество живых раков, сообщает издание "Херсон типичный".

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Раков могло выбросить на берег из-за шторма. В течение нескольких дней порывы ветра на побережье Азовского моря достигали 30 метров в секунду.

Волны поднимались на высоту до 2 метров.

Местные жители не уверены в такой версии, но в любом случае они рады находке.

Это не единственное странное явление, произошедшее в Азовском море за последние дни. В российском Таганроге побережье Азовского моря неожиданно обмелело.