На берегу Азовского моря засняли новую аномалию [ Редактировать ]
На пляже Азовского моря произошло странное явление. На берег выбросило огромное количество живых раков, сообщает издание "Херсон типичный".
Раков могло выбросить на берег из-за шторма. В течение нескольких дней порывы ветра на побережье Азовского моря достигали 30 метров в секунду.
Волны поднимались на высоту до 2 метров.
Местные жители не уверены в такой версии, но в любом случае они рады находке.
Это не единственное странное явление, произошедшее в Азовском море за последние дни. В российском Таганроге побережье Азовского моря неожиданно обмелело.
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