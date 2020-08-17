В Беларуси начались "журналистские" протесты [ Редактировать ]
Сотни журналистов в Минске объявили забастовку.
Об этом пишет TUT.by.
Так, у здания Белтелерадиокомпании (БТК) в Минске организовали открытый микрофон, где выступают бывшие и действующие сотрудники.
Кажется, руководство БТ разрешило своим журналистам полно рассказывать о ситуации в стране. Даже о том, что происходило на Окрестина.
Отмечается, что к журналистам вышел глава БТК Иван Эйсмонт и предоставил работникам час на то, чтобы решить, будут они увольняться или нет. Сотрудники в то же время заявляют, что они будут стоять, сколько нужно, и сами решат, увольняться ли им.
Читайте также, правительство Беларуси сложило полномочия. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа №480. Об этом пишет БелТА.
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