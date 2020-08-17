Сотни журналистов в Минске объявили забастовку.

Об этом пишет TUT.by.

Так, у здания Белтелерадиокомпании (БТК) в Минске организовали открытый микрофон, где выступают бывшие и действующие сотрудники.

Кажется, руководство БТ разрешило своим журналистам полно рассказывать о ситуации в стране. Даже о том, что происходило на Окрестина.

Отмечается, что к журналистам вышел глава БТК Иван Эйсмонт и предоставил работникам час на то, чтобы решить, будут они увольняться или нет. Сотрудники в то же время заявляют, что они будут стоять, сколько нужно, и сами решат, увольняться ли им.

Читайте также, правительство Беларуси сложило полномочия. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа №480. Об этом пишет БелТА.