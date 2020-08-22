Возле крупного города Касабланка, полиция Марокко конфисковала 13 тонн марихуаны. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Генеральное управление национальной безопасности Марокко.

Как отметили в управление национальной безопасности Марокко, правоохранители обнаружила крупную партию наркотиков в двух автомобилях в пригороде Касабланки и задержала 39-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к международной наркогруппе.

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Полиция продолжает следствие по данному делу.

Указано, что в некоторых районах Марокко наблюдается сложная ситуация с незаконным выращиванием конопли. По данным полиции, большая часть местной марихуаны контрабандой поставляется в Европу.

Ранее сообщалось ранее, в Польше задержали украинца за торговлю наркотиками.

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