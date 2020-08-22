В Марокко задержали мужчину, который перевозил 13 тонн марихуаны [ Редактировать ]
Возле крупного города Касабланка, полиция Марокко конфисковала 13 тонн марихуаны. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Генеральное управление национальной безопасности Марокко.
Как отметили в управление национальной безопасности Марокко, правоохранители обнаружила крупную партию наркотиков в двух автомобилях в пригороде Касабланки и задержала 39-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к международной наркогруппе.
Полиция продолжает следствие по данному делу.
Указано, что в некоторых районах Марокко наблюдается сложная ситуация с незаконным выращиванием конопли. По данным полиции, большая часть местной марихуаны контрабандой поставляется в Европу.
Ранее сообщалось ранее, в Польше задержали украинца за торговлю наркотиками.
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