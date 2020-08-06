В Польше задержали украинца за торговлю наркотиками [ Редактировать ]
В Польше служащие Силезского отделения Пограничной службы задержали группу торговцев наркотиками, среди которых - один украинец и два гражданина Польши.
Об этом сообщает "Польское радио".
Правоохранители обнаружили более 2 кг амфетамина, стоимость которого на черном рынке почти 85 тысяч злотых (более 19 тысяч евро). Кроме того, в день задержания, в результате обыска рабочих мест мужчин обнаружено несколько граммов амфетамина, марихуаны, гашиша и несколько таблеток MDMA.
Один из задержанных поляков временно арестован, также арестовано его имущество на сумму 30 тысяч злотых (почти 7 тысяч евро). Второму из граждан Польши предъявлены обвинения в хранении наркотиков.
К гражданину Украины применили залог на сумму 5 тысяч злотых (1,14 тысячи евро) и надзор полиции.
Ранее сообщалось, что во Франции за употребление наркотиков будут штрафовать на 200 евро.
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