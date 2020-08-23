В столице Великобритании случилась поломка на Тауэрском мосту.

Об этом пишет The Guardian.

Так, при разведении на мосту случилась поломка и механизм завис и не смог до конца развестись.

Тауэрский мост в настоящее время закрыт для пешеходов и транспорта из-за технической неисправности. Специалисты усиленно работают, чтобы наладить работу моста.

Отмечается, что Тауэрский мост в настоящее время закрыт для пешеходов и транспорта из-за технической неисправности. Специалисты усиленно работают, чтобы наладить работу моста. Спустя несколько часов сооружение открыли для пешеходов.

Ранее мы писали, что в Италии рухнул автомобильный мост. Авария произошла на 6-метровом пролете автомобильного моста в тосканской провинции Аулла.