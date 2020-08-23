В Лондоне сломался главный символ города (видео) [ Редактировать ]
В столице Великобритании случилась поломка на Тауэрском мосту.
Об этом пишет The Guardian.
Так, при разведении на мосту случилась поломка и механизм завис и не смог до конца развестись.
Тауэрский мост в настоящее время закрыт для пешеходов и транспорта из-за технической неисправности. Специалисты усиленно работают, чтобы наладить работу моста.
Отмечается, что Тауэрский мост в настоящее время закрыт для пешеходов и транспорта из-за технической неисправности. Специалисты усиленно работают, чтобы наладить работу моста. Спустя несколько часов сооружение открыли для пешеходов.
Tower Bridge was stuck open.#TowerBridge pic.twitter.com/jeyGUYkkBN— [email protected] (@umamismlife) August 22, 2020
Ранее мы писали, что в Италии рухнул автомобильный мост. Авария произошла на 6-метровом пролете автомобильного моста в тосканской провинции Аулла.
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