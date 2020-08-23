Главный санитарный врач Украины - Виктор Ляшко рассказал, что даже тяжелая эпидемиологическая ситуация в Украине не может стать причиной для отмены местных выборов. Об этом Ляшко заявил в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

Стоит отметить, что Ляшко заявил, что перенос или отмена местных выборов возможна лишь в случае введения чрезвычайного или военного положения в стране.

Местные выборы отменить невозможно, только в случае введения чрезвычайного или военного положения. Сегодня ситуация с коронавирусом тяжелая, но система здравоохранения справляется. Если мы будем продолжать выполнять противоэпидемические требования, система выдержит, и мы спокойно пройдем

Но при этом, Ляшко уверенно заявил и предупредил украинцев, что из-за несоблюдения карантина ситуация с коронавирусом может критически ухудшиться в Украине.

Если мы будем пренебрегать всеми санитарными нормами, то никакая система здравоохранения - украинская или любой страны Европы - не справится с такой нагрузкой. Так что местные выборы можно отменить только в случае чрезвычайного положения

Ранее мы сообщали, что местные выборы в Украине, которые запланированы на 25 октября 2020 года, могут перенести.

Напомним, из-за эпидемиологической ситуации в Украине МОЗ изменит рекомендации для школ и университетов.

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