Некоторые украинские регионы, несмотря на превышение показателей распространения коронавирусной инфекции, не вводили жесткие ограничительные меры. В результате Министерство здравоохранения изменило подход к этой процедуре. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Интерфакс".

По состоянию на 30 число перед заседанием национальной Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций четыре показателя в течение пяти дней и более превышали восемь областей на территории Украины. Именно эти восемь областей должны были, согласно условиям действовавшего ранее постановления о карантине, вводить жесткие ограничительные противоэпидемические меры. К сожалению, этого не происходило, потому и были изменены подходы.

Новое постановление о карантине "четко предусматривает", что решение о введении жестких ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории области или административно-территориальной единицы вводится Государственной комиссией ТЭБ и ЧС на основании проведенных расчетов.

Ляшко сказал, что применяемая методика предусматривает определенные ограничители или предохранители, не позволяющие искажать картину малым числам.

Поэтому "красная" зона не вводится там, где количество активных больных - менее 60 на 100 тысяч населения. Также мы учли коэффициент миграции, который применяется для областных центров, и доступности тестирования".

Напомним, что Луцк и Тернополь, попавшие в "красную зону", отказываются усиливать карантин. Вместе с тем "Укрзализныця" прекратила продажу билетов в эти областные центры.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине подтвердили 990 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии диагноз COVID-19 подтвержден у 72 168 человек.