В Грузии микроавтобус с пассажирами упал в пропасть: есть погибшие [ Редактировать ]
В Грузии, 23 августа, микроавтобус с пассажирами упал с 80-метровой высоты. В результате - погибли 12 человек. Об этом сообщили на сайте МВД Грузии.
По данным МВД, жуткая авария произошла в Душетском муниципалитете (края Мцхета-Мтианети) возле села Бисо на одном из участков автодороги Шатили.
В ведомстве заявили, что еще трое выживших пассажиров получили тяжелые травмы. В МВД отмечают, что на месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной и криминальной полиции, спасательная техника, бригады "скорой помощи".
Стоит отметить, что несмотря на сложные рельефные и метеорологические условия, спасательные работы ведутся в непрерывном режиме
Важно, что в ведомстве не сообщили, сколько именно пассажиров были в транспорте на момент ДТП. Так как пока что продолжается идентификация погибших и пострадавших.
Ранее, в Южном Судане разбился грузовой самолет, в результате авиакатастрофы погибли 17 человек.
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