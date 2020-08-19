В Каменском жуткое ДТП унесло жизнь 4-летней девочки [ Редактировать ]
Во вторник, 18 августа, в 21:24 в городе Каменское Днепропетровской области на пешеходном переходе произошло смертельное ДТП. Происшествие случилось на проспекте Свободы возле магазина "Велес".
Об этом сообщили в Facebook-группе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)".
Отмечается, что 26-летний водитель Mitsubishi на большой скорости совершил наезд на пешеходном переходе на женщину и 4-летнюю девочку.
На место происшествия прибыли полиция и медики. К сожалению, от полученных травм ребенок скончался, а женщину госпитализировали в городскую больницу – она находится в реанимации без сознания.
По словам очевидцев, водитель иномарки вел себя неадекватно. Но правоохранители утверждают, что он был трезв.
На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что на Львовщине в жутком ДТП пострадали подростки.
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