Бортовые самописцы вели запись разговоров экипажа украинского Boeing, сбитого в Иране, в течение нескольких секунд после взрыва первой ракеты. Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане.

По словам Турадж Дехгани Зангане, экипаж до последнего момента контролировал самолет. Судя по переговорам внутри кабины, двигатели самолета работали.

Речевой самописец записывал еще 19 секунд после взрыва первой ракеты

Как заявил Зангане, спустя 25 секунд и вторая ракета достигла самолёта.

По его словам, отключение речевого самописца и регистратора полетных данных произошло спустя 19 секунд из-за попадания обломков первой ракеты в самолет.

Также, Зангане призвал отказаться от политизации вопроса, подчеркнув, что полученные с самописцев данные есть также у представителей вовлеченных в этот процесс стран.

Стоит отметить, что Турадж Дехгани Зангане заявил, Иран полностью готов к переговорам о компенсации за сбитый возле Тегерана самолет МАУ.

Переговоры по вопросам, связанным с крушением украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми в этих переговорах. Следующая встреча намечена на октябрь в Тегеране

Он также заявил, что Иран взял на себя ответственность за катастрофу МАУ и полностью готов к переговорам о компенсации.

Важно, что посол Ирана в Киеве Манучехр Моради сообщил, что следующий раунд переговоров между Ираном и Украиной по сбитому пассажирскому Boeing пройдет в Тегеране.

Напомним, ранее Украина и Иран провели переговоры о расследовании сбитого самолета рейса PS752 МАУ.

Как мы ранее сообщали, Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".

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