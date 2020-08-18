Украина больше заинтересована узнать правду об обстоятельствах гибели пассажирского "Боинга" авиакомпании "МАУ", чем в денежной компенсации. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, возглавляющий украинскую группу переговорщиков с Ираном относительно авиакатастрофы, произошедшей возле Тегерана 8 января 2020 года.

Енин подчеркнул, что общая позиция Украины и семей погибших в авиакатастрофе над Тегераном заключается в том, что должна быть установлена ​​точная причина гибели рейса PS752 со 176 людьми на борту. А уже далее, в зависимости от причин катастрофы, будет обсуждаться вопрос компенсации.

Вопрос правды нас волнуют гораздо больше, чем вопрос денег. И это не моя позиция, моя прихоть как руководителя делегации, это - требования семей погибших, которые хотят знать, что произошло тогда. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду.

Понимание правды сможет объективно определить уровень компенсаций, на которые могут претендовать семьи погибших, авиакомпания и государство Украина.

Замглавы украинского МИДа сообщал, что иранская сторона подтвердила готовность компенсировать убытки, в том числе авиакомпании "МАУ" за сбитый самолет. Сроки переговоров о компенсации зависят от того, дойдет это дело до суда (от 5 лет) или завершится досудебными договоренностями (от 2 лет).

По словам Енина, Украина ожидает от иранской стороны завершения расследования и публикации его результатов до конца этого года. В отчете должны быть обнародованы данные бортовых самописцев, которые Иран передал для расшифровки во Францию.

Евгений Енин напомнил, что иранская сторона называет причиной катастрофы "человеческую ошибку". Вместе с тем важно установить не имеют ли место системные просчеты в организации безопасности полетов.

Напомним, 8 января пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение сразу после вылета из Тегерана в Киев. На борту Boeing 737 находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. На борту рейса PS752 были граждане семи стран, в том числе 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажира).

Через три дня после трагедии Тегеран официально признал, что лайнер был сбит из-за "человеческой ошибки". Украина не согласна с такой упрощенной версией событий от иранской стороны.