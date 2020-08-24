Виставку витинанок митця з Черкащини відкрили на честь Дня Незалежності у Брюсселі. Картини Миколи Теліженка з сюжетами про трипільську культуру, українське козацтво та Революцію Гідності розмістили у приміщенні посольства України в Бельгії.

Сам автор на відкриття виставки через пандемію приїхати не зміг. Проте частинка України, відображена у його працях, розчулила деяких відвідувачів до сліз.

Тетяна Коваленко, українська поетеса:

Я вже давно не була вдома. Микола Теліженко - він з мого краю, він майже з мого села. Я бачу в ньому дух і серце свого краю. Я бачу в авторові свій дім.

Микола Точицький, посол України в ЄС: