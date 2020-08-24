У Брюсселі до Дня Незалежності відкрили виставку українських витинанок [ Редактировать ]
Виставку витинанок митця з Черкащини відкрили на честь Дня Незалежності у Брюсселі. Картини Миколи Теліженка з сюжетами про трипільську культуру, українське козацтво та Революцію Гідності розмістили у приміщенні посольства України в Бельгії.
Сам автор на відкриття виставки через пандемію приїхати не зміг. Проте частинка України, відображена у його працях, розчулила деяких відвідувачів до сліз.
Тетяна Коваленко, українська поетеса:
Я вже давно не була вдома. Микола Теліженко - він з мого краю, він майже з мого села. Я бачу в ньому дух і серце свого краю. Я бачу в авторові свій дім.
Микола Точицький, посол України в ЄС:
Ми виходили з тих правил, які існують тут у Бельгії - скільки людей може збиратися, в якому приміщенні. На Facebook посольства буде інформація про те, хто по запису, кожної суботи буде мати право прийти і відвідати цю виставку тут у Бельгії, у амбасаді. Звісно, що ця виставка буде подорожувати по всій Європі.
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