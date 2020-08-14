Рабочие Минского тракторного завода пошли маршем в центр города [ Редактировать ]
Тысячи рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) идут маршем в центр Минска. Они требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов президента, сообщает ТАСС.
Коллектив одного из крупнейших предприятий белорусской столицы отправился маршем после того, как премьер-министр Беларуси Роман Головченко, прибывший на завод, отказался общаться с бастующими в присутствии журналистов.
В пятницу, 14 августа, работники заводов и фабрик по всей Беларуси массово останавливают работу с требованием отменить итоги выборов президента, на которых ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко с результатом 80%. Об этом сообщает "Медуза".
Участники стачки также требуют освободить политзаключенных и задержанных во время протестов, прекратить насилие по отношению к демонстрантам и назначить новые выборы. Рабочие угрожают забастовками в случае, если их мнение не будет услышано.
Протестные акции прошли на заводах "Атлант" и "Гефест", производящих бытовую технику, на фабрике "Милавица", Гродненском мясокомбинате, Минском автомобильном заводе и Минском транспортном заводе (на фото). А также многих других.
Список белорусских предприятий, где происходят митинги:
Ранее "Подробности" сообщали, как Александр Лукашенко отреагировал на забастовку в стране, а в МВД сообщили, что отпустили более двух тысяч задержанных.
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