Тысячи рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) идут маршем в центр Минска. Они требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов президента, сообщает ТАСС.

Коллектив одного из крупнейших предприятий белорусской столицы отправился маршем после того, как премьер-министр Беларуси Роман Головченко, прибывший на завод, отказался общаться с бастующими в присутствии журналистов.

В пятницу, 14 августа, работники заводов и фабрик по всей Беларуси массово останавливают работу с требованием отменить итоги выборов президента, на которых ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко с результатом 80%. Об этом сообщает "Медуза".

Участники стачки также требуют освободить политзаключенных и задержанных во время протестов, прекратить насилие по отношению к демонстрантам и назначить новые выборы. Рабочие угрожают забастовками в случае, если их мнение не будет услышано.

Протестные акции прошли на заводах "Атлант" и "Гефест", производящих бытовую технику, на фабрике "Милавица", Гродненском мясокомбинате, Минском автомобильном заводе и Минском транспортном заводе (на фото). А также многих других.

Список белорусских предприятий, где происходят митинги:

Ранее "Подробности" сообщали, как Александр Лукашенко отреагировал на забастовку в стране, а в МВД сообщили, что отпустили более двух тысяч задержанных.