Кравчук попросит Раду пересмотреть решение о местных выборах - СМИ [ Редактировать ]
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук обязался обратиться в Верховную Раду с просьбой пересмотреть постановление о местных выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского представителя в группе Бориса Грызлова.
Экс-президент Украины намерен попросить народных депутатов пересмотреть постановление, чтобы привести его в соответствие с минскими соглашениями.
15 июля депутаты Рады поддержали постановление о проведении местных выборов в Украине. 25 октября голосование пройдет на всей территории страны, за исключением оккупированного Россией Крыма, неподконтрольных Киеву районов Донбасса и 18 ОТГ на контролируемой Украиной территории Донецкой и Луганской областей.
Напомним, что руководители Донецкой и Луганской ОГА выступили против проведения голосования в прифронтовых населенных пунктах. Вместе с тем спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил, что голосование в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей вблизи линии разграничения могут быть проведены при условии обеспечения гарантий безопасности.
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