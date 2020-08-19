Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук обязался обратиться в Верховную Раду с просьбой пересмотреть постановление о местных выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского представителя в группе Бориса Грызлова.

Экс-президент Украины намерен попросить народных депутатов пересмотреть постановление, чтобы привести его в соответствие с минскими соглашениями.

15 июля депутаты Рады поддержали постановление о проведении местных выборов в Украине. 25 октября голосование пройдет на всей территории страны, за исключением оккупированного Россией Крыма, неподконтрольных Киеву районов Донбасса и 18 ОТГ на контролируемой Украиной территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что руководители Донецкой и Луганской ОГА выступили против проведения голосования в прифронтовых населенных пунктах. Вместе с тем спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил, что голосование в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей вблизи линии разграничения могут быть проведены при условии обеспечения гарантий безопасности.