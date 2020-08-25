Жительница США ожила в похоронном бюро перед погребением.

Об этом пишет WXYZ-TV.

Так, 20-летняя Бошамп резко почувствовала себя плохо и ей вызвали врачей. Бригада скорой помощи в течении получаса пыталась реанимировать девушку, после чего признали ее мертвой. Когда девушку привезли в похоронное бюро, то увидели, что она дышит.

Это один из худших кошмаров людей - представить себе, что им вызвали скорую помощь, а вместо этого отправили в похоронное бюро в мешке для трупов. В похоронном бюро буквально расстегнули молнию мешка и увидели ее живой.

Отмечается, что врачи отвезли ее в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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