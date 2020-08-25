Головний інфекціоніст США закликав не квапитися з випробуванням і подальшим виробництвом вакцини проти COVID-19. Про це повідомляє Голос Америки. За словами Ентоні Фауні, попри гостру потребу, поспіх у розробці - це великий ризик.

Також він зазначив: передчасний випуск на ринок одного препарату погіршить або унеможливить залучення охочих до тестування інших. Цю заяву також пов'язують з імовірним тиском Трампа на розробників, який планує надати вакцину американцям уже в листопаді задля підвищення своїх рейтингів напередодні президентських виборів у США.