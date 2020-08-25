У США закликали не квапитися з випробуванням вакцини [ Редактировать ]
Головний інфекціоніст США закликав не квапитися з випробуванням і подальшим виробництвом вакцини проти COVID-19. Про це повідомляє Голос Америки. За словами Ентоні Фауні, попри гостру потребу, поспіх у розробці - це великий ризик.
Також він зазначив: передчасний випуск на ринок одного препарату погіршить або унеможливить залучення охочих до тестування інших. Цю заяву також пов'язують з імовірним тиском Трампа на розробників, який планує надати вакцину американцям уже в листопаді задля підвищення своїх рейтингів напередодні президентських виборів у США.
по теме
У Каліфорнії ширяться лісові пожежі
У вогні понад мільйон гектарів землі. Про це повідомляє Reuters. Найбільше від осередків займань потерпає північ штату
В Італії почали тестувати вакцину проти COVID-19
Місцеві фахівці називають цей день історичним для італійської медицини та науки. Утім, кажуть - говорити про успіх зарано
Житлова криза у США: мільйони американців опинилися за крок до виселення
В Америці житлова криза. Мільйони американців, які втратили роботу і не можуть сплачувати оренду, опинилися за крок до виселення
Сутички з мародерами та суїцид руками поліції: США дивує новими інцидентами
У Чикаго 13 поліцейських поранені під час сутичок з мародерами. А в Білому домі секретна служба просто з брифінгу евакуювала президента Трампа
Голая с младенцем: самая известная plus size модель снялась обнаженной для глянца
Самая известная американская plus size модель Эшли Грэхем снялась обнаженной для августовского номера журнала Elle