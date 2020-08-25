В Індії обвалилась п'ятиповерхівка [ Редактировать ]
Поблизу індійського міста Мумбая обвалилася п'ятиповерхівка. Під завалами може перебувати близько сотні людей. Рятувальники вже витягли з-під уламків 30 потерпілих. Усіх урятованих - ушпиталили. Ті ж, хто досі перебуває в пастці, намагаються телефонувати родичам, щоб їх якнайшвидше знайшли. Розбирати руїни допомагають місцеві жителі. Чому упав будинок - наразі невідомо.
Ірфан, мешканець будинку:
Коли я повернувся додому, моя донька сказала: "Татку, дім тремтить!". Я схопив дитину, одразу зателефонував сусідам і вибіг з будинку. Намагався розбудити всіх, кого лише міг. Усе було дуже швидко.
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