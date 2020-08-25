У Каліфорнії ширяться лісові пожежі. У вогні понад мільйон гектарів землі. Про це повідомляє Reuters. Найбільше від осередків займань потерпає північ штату. Там рятувальники готують операцію з евакуації двохсот сорока тисяч людей. Пожежники працюють у всьому штаті.

Для гасіння залучили і спецтехніку, зокрема, літаки та гелікоптери. Однак взяти полум`я під контроль поки що не вдається. Рятувальники кажуть - заважає сильний вітер.