У Каліфорнії ширяться лісові пожежі [ Редактировать ]
У Каліфорнії ширяться лісові пожежі. У вогні понад мільйон гектарів землі. Про це повідомляє Reuters. Найбільше від осередків займань потерпає північ штату. Там рятувальники готують операцію з евакуації двохсот сорока тисяч людей. Пожежники працюють у всьому штаті.
Для гасіння залучили і спецтехніку, зокрема, літаки та гелікоптери. Однак взяти полум`я під контроль поки що не вдається. Рятувальники кажуть - заважає сильний вітер.
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