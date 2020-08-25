Верховная Рада Украины Поддержала законопроект, в котором предполагается выбрать лучший новый герб страны.

Текст закона был опубликован на парламентском сайте.

Так, в пояснительной записке отмечается, что до сих пор на законодательном уровне не определен эскиз, описание, порядок использования и правовая защита большого Государственного Герба Украины.

Осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины и подать на рассмотрение Верховной рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса.

Отмечается, что Кабмин должен будет провести открытый конкурс и выбрать лучший эскиз государственного герба.

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