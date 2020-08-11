Верховная Рада соберется на внеочередное заседание [ Редактировать ]
В Верховной Раде Украины согласовали дату внеочередного заседания парламента. Оно состоится 25 августа.
Об этом сообщил народный депутат Александр Качура в Telegram.
По его словам, за день до внеочередной сессии, 24 августа, Рада проведет торжественное заседание в честь Дня независимости.
Ранее председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что на внеочередном заседании парламента депутаты рассмотрят законопроект о повышении минимальной зарплаты.
Мы также сообщали о том, что Зеленский подписал закон о легализации казино.
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