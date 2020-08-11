В Верховной Раде Украины согласовали дату внеочередного заседания парламента. Оно состоится 25 августа.

Об этом сообщил народный депутат Александр Качура в Telegram.

По его словам, за день до внеочередной сессии, 24 августа, Рада проведет торжественное заседание в честь Дня независимости.

Ранее председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что на внеочередном заседании парламента депутаты рассмотрят законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Мы также сообщали о том, что Зеленский подписал закон о легализации казино.