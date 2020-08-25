Юлію Тимошенко підключили до апарата штучної вентиляції легень [ Редактировать ]
Лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка хворіє на коронавірус, підключили до апарата штучної вентиляції легень, - про це повідомляють у ЗМІ.
Водночас, прессекретар Тимошенко - Марина Сорока - інформацію про ШВЛ не підтвердила, але й не спростувала. На своїй сторінці у Facebook вона написала, що Юлія Володимирівна перебуває у важкому стані. За її словами, учора ввечері Тимошенко перевели на курс інтенсивної терапії, її лікують відповідно до протоколу. І позитивних новин поки що немає.
Нагадаємо, минулої неділі стало відомо, що Тимошенко госпіталізували з COVID-19.
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