Лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка хворіє на коронавірус, підключили до апарата штучної вентиляції легень, - про це повідомляють у ЗМІ.

Водночас, прессекретар Тимошенко - Марина Сорока - інформацію про ШВЛ не підтвердила, але й не спростувала. На своїй сторінці у Facebook вона написала, що Юлія Володимирівна перебуває у важкому стані. За її словами, учора ввечері Тимошенко перевели на курс інтенсивної терапії, її лікують відповідно до протоколу. І позитивних новин поки що немає.

Нагадаємо, минулої неділі стало відомо, що Тимошенко госпіталізували з COVID-19.