Кризис в Беларуси вызвал резкую девальвацию местного рубля [ Редактировать ]
Последние события в Беларуси привели к резкой девальвации белорусского рубля. Как сообщает Onliner.by, вот уже четвертый день подряд белорусский рубль стремительно падает.
В среду, 26 августа, на старте торгов американская валюта установила исторический рекорд. Она подорожала на 4,77 копейки и достигла отметки в 2,6505. Прошлый исторический рекорд курс доллара в Беларуси установил 24 марта этого года - 2,6396.
Уже через 15 минут торгов рост "зеленого" немного замедлился. Плюс у американской валюты составил 4,64 копейки, и она стала стоить 2,6492 рубля соответственно. Но это все равно рекорд.
Евро не отстает и тоже устанавливает новый рекорд. Валюта ЕС с ходу подорожала на 5,15 копейки и сейчас стоит 3,1273 белорусского рубля.
С начала августа доллар в Беларуси подорожал с 2,24 до 2,6 белорусского рубля.
Финансовые аналитики объясняют, что последние события в Беларуси привели к слухам о предстоящей резкой девальвации белорусского рубля. Дефицит валюты в обменниках эти настроения лишь подогревает.
Однако экономических предпосылок повторения в стране валютного кризиса 2011 года сегодня нет, заявила эксперт белорусского Центр экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина российскому Forbes.
На начало августа валютные резервы Беларуси достигли $8,86 млрд. Для примера на 1 августа 2011 года их размер был менее $4,2 млрд.
Последние валютные колебания эксперт объясняет в основном резким падением курса российского рубля. Вместе с тем одним из факторов такой динамики являются выросшие инфляционные и девальвационные ожидания населения в период выборов.
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