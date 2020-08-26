Последние события в Беларуси привели к резкой девальвации белорусского рубля. Как сообщает Onliner.by, вот уже четвертый день подряд белорусский рубль стремительно падает.

В среду, 26 августа, на старте торгов американская валюта установила исторический рекорд. Она подорожала на 4,77 копейки и достигла отметки в 2,6505. Прошлый исторический рекорд курс доллара в Беларуси установил 24 марта этого года - 2,6396.

Уже через 15 минут торгов рост "зеленого" немного замедлился. Плюс у американской валюты составил 4,64 копейки, и она стала стоить 2,6492 рубля соответственно. Но это все равно рекорд.

Евро не отстает и тоже устанавливает новый рекорд. Валюта ЕС с ходу подорожала на 5,15 копейки и сейчас стоит 3,1273 белорусского рубля.

С начала августа доллар в Беларуси подорожал с 2,24 до 2,6 белорусского рубля.

Финансовые аналитики объясняют, что последние события в Беларуси привели к слухам о предстоящей резкой девальвации белорусского рубля. Дефицит валюты в обменниках эти настроения лишь подогревает.

Однако экономических предпосылок повторения в стране валютного кризиса 2011 года сегодня нет, заявила эксперт белорусского Центр экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина российскому Forbes.

На начало августа валютные резервы Беларуси достигли $8,86 млрд. Для примера на 1 августа 2011 года их размер был менее $4,2 млрд.

Последние валютные колебания эксперт объясняет в основном резким падением курса российского рубля. Вместе с тем одним из факторов такой динамики являются выросшие инфляционные и девальвационные ожидания населения в период выборов.

Ранее сообщалось, что Лукашенко приказал увольнять учителей: названа причина.