Специалисты из Имперского колледжа Лондона разработали алгоритм для автоматического анализа сновидений. О своем открытии они написали статью в журнал Royal Society Open Science.

Повседневная жизнь влияет на сновидения, например, беспокойство в жизни приводит к дурным снам. В то же время толкование снов могут влиять на способы решения проблем.

Психотерапевты часто помогают пациентам интерпретировать сны. Чаще всего для этого применяется система Холла и Ван де Касла, систематизирующая сны по видам персонажей, взаимодействиям между ними, и эффектам, которые эти взаимодействия впоследствии оказывают на персонажей.

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Однако анализировать сны вручную - долгий и трудоемкий процесс, поэтому ученые разработали алгоритм, которые делает это автоматически. В качестве "вводных данных" используются персонажи снов, их действия, а также эмоции, испытанные людьми.

С помощью своего алгоритма ученые проанализировали 24 тысячи описаний снов, внесенных в базу DreamBank, и сравнили результаты с выводами психотерапевтов. Оказалось, выводы совпадают на 3/4 - не идеальный, но вполне многообещающий результат.

Также исследователи подтвердили гипотезу непрерывности сновидений, то есть о связи событий в реальной жизни со снами. Независимо от повседневного опыта человека, 80% снов связаны с отрицательными эмоциями.

Авторы работы надеются, что новый способ облегчит работу психотерапевтов и поможет их пациентам.

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