Подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь будут судить присяжные. Такое решение вынесла коллегия судей Шевченковского районного суда города Киева. Об этом сообщают "Граты".

Ходатайство о слушании дела судом присяжных подал адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый, его поддержали другие защитники обвиняемых.

Адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец, а также защитник Андрея Антоненко Станислав Кулик при этом подали ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурорам.

Отмечается, что рассмотрение дела по существу должно начаться 4 сентября.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.