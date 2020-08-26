Віталій Кличко представив свою команду на майбутніх виборах [ Редактировать ]
Медики, спортсмени, юристи, політики та громадські діячі. Віталій Кличко представив свою команду, яку поведе на місцеві вибори. До неї, зокрема, увійшов відомий український футболіст - Олександр Шовковський. Кличко повідомив, що "Удар" піде на вибори самостійно у всіх регіонах, але готовий співпрацювати з іншими проєвропейськими силами.
Віталій Кличко, київський міський голова:
Переконаний в тому, що у нас достатньо професійна команда, професійні люди. Ми будемо готові співпрацювати з проєвропейськими силами, ті, які мають ті ж самі цінності, ті ж самі проєвропейські програми. Тому, що переконаний наше завдання зробити європейські стандарти життя для кожного мешканця міста, села, селища - це і мати роботу, нормальну, гідну заробітню платню, нормальні стандарти життя.
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