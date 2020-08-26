Коронавірус не зупинить початок навчального року. Першого вересня діти таки підуть до школи. Це підтвердили у МОЗ. Звісно доведеться дотримуватися санітарних норм, які раніше озвучив Кабмін. Дистанційно навчатимуться лише учні з "червоних" регіонів. Чи готові школи до роботи в умовах інфекційної небезпеки - вирішили перевірити депутати від "Опозиційної платформи - За життя". Представники політсили побувають в усіх навчальних закладах на підконтрольній частині Донбасу. Сьогодні відвідали школи в Лимані та Слов'янську.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":