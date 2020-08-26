Депутати "Опозиційної платформи - За життя" перевірили готовність шкіл Донбасу до роботи [ Редактировать ]
Коронавірус не зупинить початок навчального року. Першого вересня діти таки підуть до школи. Це підтвердили у МОЗ. Звісно доведеться дотримуватися санітарних норм, які раніше озвучив Кабмін. Дистанційно навчатимуться лише учні з "червоних" регіонів. Чи готові школи до роботи в умовах інфекційної небезпеки - вирішили перевірити депутати від "Опозиційної платформи - За життя". Представники політсили побувають в усіх навчальних закладах на підконтрольній частині Донбасу. Сьогодні відвідали школи в Лимані та Слов'янську.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Посетив уже семь школ Донецкой области, а до первого сентября наша команда "Оппозицонной платформы - За жизнь" в формате работы координационного штаба по борьбе с СOVID-19 посетит все школы Донецкой области. Мы можем констатировать, к сожалению дезинфицирующих средств нет в полном объеме и в полном количестве. Средств индивидуальной защиты нет. А учителя сегодня будут настоящими героями, потому что реально, рискуя жизнью они начнут учебный год.
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