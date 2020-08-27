В лесах начинается осенняя миграция гадюк [ Редактировать ]
В связи с понижением температуры воздуха в ночное время началась осенняя миграция змей. Об этом предупреждают спасатели и серпентологи.
С наступлением холодов змеи собираются в укрытия, сплетаются в клубки и впадают в зимнюю спячку. В таком состоянии у них замедляются все жизненно важные процессы: сердце замедляет свой ритм до шести ударов в минуту, а обменные процессы становятся очень вялыми. В одном укрытии может собраться от нескольких десятков, а то и сотен змей.
Период миграции - время, когда пресмыкающиеся ищут надежные укрытия для зимовки: норы грызунов, старые большие пни и валежные бревна. Из ядовитых змей в наших краях встречаются гадюка обыкновенная и Никольского.
Гадюки короче ужей. Взрослые рептилии по длине редко превышают 70 см. Они имеют короткий хвост и в отличие от ужей на их голове отсутствуют желтые пятна. Одним из отличительных признаков гадюки являются рубиновые глаза. Гадюка обыкновенная имеет характерный рисунок на спине в виде ромбов. При этом окраска тела может быть от металлическо-серого до охристо-желтого. Гадюка Никольского обладает абсолютно черным окрасом.
Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже в первые минуты после укуса возникает болезненность в месте укуса, гиперемия и отечность, которая постепенно нарастает. Укус опасен аллергической реакцией на компоненты яда. Сохранить человеку жизнь поможет незамедлительная транспортировка пострадавшего в больницу.
Зоологи предупреждают, что гадюки занесены в Красную книгу. Не нужно их убивать. Они регулируют численность грызунов, в первую очередь мышей. Просто так змеи не нападают - если их не провоцировать можно избежать укуса. Собирая грибы или просто гуляя в лесу, где есть змеи, нужно создать шум: шуршать палкой, шаркать ногами и не забывать надевать плотную и высокую обувь.
Ранее сообщалось, что Львовскую область атакуют гадюки: медики фиксируют нехватку противоядия.
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