В області це вже 23 випадок від початку сезону

На Львівщині через укус гадюки в реанімацію потрапила жителька одного з карпатських районів. В області це вже 23 випадок від початку сезону. Лісники кажуть кількість отруйних плазунів щороку збільшується.

А ось протиотрути в місцевих лікарнях досі бракує. Як медики рятують людей - дізнавалася Христина Гашенко.

Старосамбірська центральна районна лікарня. У реанімацію потрапила у важкому шоковому стані - п'ятдесяти однорічна Слава Куцериб. Жінку в руку вкусила гадюка.

Слава Куцериб, потерпіла:

Ось так знизу, між двома пальцями.

Зараз жінка у хірургічному відділенні. Її життю вже нічого не загрожує. Утім Слава розповідає: від страху руки досі тремтять. Гадюка була завдовжки з метр, причаїлася в кущі на її подвір'ї.

Слава Куцериб, потерпіла:

Так взяла підняла куст, так знизу почала збирати, а вона мене з низу так цапнула. Вона звита така, змотана була. - Налякалися? - Ще б ні.

Жінці пощастило, кажуть медики. Їй одразу вкололи сироватку проти карпатської гадюки. Два роки тому, кілька ампул медзаклад закупив власним коштом. Та протиотруту колять не всім - лише найважчим пацієнтам, розповідають медики.

Роман Силецький, завідувач хірургічного відділення Старосамбірської центральної районної лікарні:

Є укус нижніх кінцівок, ну. Якби ми мали анафілактичного шоку і стан середньої важкості, ми не вводимо всім тому що то є дороговартісна та вакцина, ну і… - Економите? - Ну десь так.

Одна ампула протиотрути коштувала майже дві тисячі гривень. У лікарні їх залишилося тільки дві. А пацієнтів за рік із укусами плазунів сюди потрапляє більше десятка. Цього року з державного фонду ні грошей, ні сироваток медики не отримали.

Олег Горбовий, меддиректор Старосамбірської центральної районної лікарні:

Цього року все спрямовано на боротьбу з COVID-19. З вірусною інфекцією, в більшість основний акцент на цьому йде. Так можливо не хотячи увага відвернута від інших цих, хоча ніхто не відміняв інакших захворювань.

Грошей на протиотруту немає, а гадюк значно побільшало, розповідають місцеві жителі. Кажуть, отруйних плазунів часто зустрічають просто у себе на порозі. Ірина Головчак непрохану гостю впіймала біля ніг, перекидаючи сіно.

Ірина Головчак, жителька хутора Папрочизна:

Медянки не рушила, ату забила тай всьо, взяла в руки принесла заспиртувала, кажуть що то лікарство що щось натирати, дуже помагає.

Побільшало гадюк, бо чагарники майже не скошують та й сміття розкидано всюди. А гадюки ж полюбляють відпочивати в кущах і полювати на мишей у непотребі.

Роман Васурчак, інженер охорони захисту лісу ДП "Старосамбірське лісомисливське господарство":

За допомогою такого простого здавалося би елементарного кусочка патика, але можна попередити змію про своє наближення. Змії ніколи не будуть нападати на вас першими.

А ще обов'язково має бути цупке високе взуття, яке плазун не зможе прокусити. Якщо ж усе-таки вберегтися не вдалося - і гадюка вкусила, медики радять негайно викликати швидку. І в жодному разі не розрізати рану і не намагатися самостійно знешкодити отруту.