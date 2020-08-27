Дело Шеремета: с подозреваемой Кузьменко сняли электронный браслет [ Редактировать ]
С врача Юлии Кузьменко, сняли электронное средство контроля. Она проходит одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщил ее адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.
"Представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", - написал Беспалый.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
по теме
Дело Шеремета: ЕСПЧ рассмотрит жалобу Кузьменко
Суд начнет рассмотрение жалобы при первой возможности
Дело Шеремета: подозреваемых будут судить присяжные
Такое решение вынесла коллегия судей Шевченковского районного суда города Киева
Дело Шеремета: Антоненко вручат обвинительный акт
Адвокат Станислав Кулик сделал заявление
В Раде рассказали, когда запустят реформу СБУ
Законопроект президента о Службе безопасности Украины почти доработан и изменен
НБУ снизил курс доллара на 27 августа
Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2020 года установил официальный курс