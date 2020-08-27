Столичні школи готові до навчального року у вересні - КМДА [ Редактировать ]
Перший дзвінок за розкладом. У Київській міській державній адміністрації повідомили - столичні школи готові до навчального року у вересні. Однак, за словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського у разі спалаху коронавірусу директор діятиме за рекомендаціями санітарних лікарів. Нагадаю, наразі Київ перебуває у жовтій карантинній зоні.
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