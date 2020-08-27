У Німеччині стартував "карантинний" навчальний рік

Німці розробили і план дій на випадок, якщо в учбовому закладі зафіксують спалах коронавірусу. У разі хвороби учня або вчителя, школу одразу закривають на карантин і переходять на дистанційне навчання. Такі випадки вже є