В Австралии на прожажу выставили самый быстрый лимузин в мире - Ferrari 360 Modena. За единственный в своем роде суперкар покупатель хочет получить 400 тысяч долларов. Пробег авто - 65 тысяч километров.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Ferrari 360 Modena разгоняется до ста километров в час за шесть секунд. Максимальная скорость лимузина - 270 километров в час.

Лимузин имеет систему объемного звука, светодиодное освещение. В салоне помещаются 10 человек.

Авто попадало в Книгу рекордов Гиннесса как самая быстрая машина своего класса и как самый длинный Ferrari.

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