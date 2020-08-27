В Австралии продают самый быстрый лимузин в мире (фото) [ Редактировать ]
В Австралии на прожажу выставили самый быстрый лимузин в мире - Ferrari 360 Modena. За единственный в своем роде суперкар покупатель хочет получить 400 тысяч долларов. Пробег авто - 65 тысяч километров.
Об этом сообщает Daily Mail.
Ferrari 360 Modena разгоняется до ста километров в час за шесть секунд. Максимальная скорость лимузина - 270 километров в час.
Лимузин имеет систему объемного звука, светодиодное освещение. В салоне помещаются 10 человек.
Авто попадало в Книгу рекордов Гиннесса как самая быстрая машина своего класса и как самый длинный Ferrari.
Ранее мы писали о том, что мужчина разбил Lamborghini друга и сбежал.
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