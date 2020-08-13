Собака получила "работу" в автосалоне [ Редактировать ]
Бездомного пса взяли на работу в один из бразильских автосалонов.
Об этом сообщил автосалон в Instagram.
По информации, бродячий пес стал часто появляться у дилерского центра Hyundai весной. Сотрудники его подкармливали, а пес отвечал им преданностью – приходил ежедневно, как на работу.
Отмечается, что менеджер принял животное на должность консультанта в шоуруме. Он получил кличку Tucson, он обзавелся пропуском, галстуком-бабочкой, ему сделали прививки и установили будку.
Фото: Instagram
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