Об украино-американской Firefly Aerospace Макса Полякова снимут документальный фильм: вышел трейлер [ Редактировать ]
Ракетостроительная компания Firefly Aerospace анонсировала выход первого документального фильма о космическом стартапе. Официальный трейлер уже доступен к просмотру с украинским дубляжом на Youtube-канале соучредителя компании международного бизнесмена Макса Полякова.
Всю историю Firefly Aerospace с момента создания, банкротства и возрождения снимала творческая студия Edwards Media. С 2016 года, команда, во главе с режиссером Скоттом Эдвардсом, снимает независимый документальный фильм о компании.Они пытаются зафиксировать полную историю стартапа и показать все оттенки влияния компании на мир.
Кроме первых лиц компании, в съемках фильма также принимают участие сотрудники, журналисты специализированных космических изданий, эксперты отрасли и местные жители, которые живут по соседству с Firefly в Остине, Техас.
Ожидается, что фильм выйдет в конце года, после финальных съемок первого запуска легкой ракеты-носителя Alpha на орбиту Земли. Недавно компания объявила, что запуск намечен на конец осени 2020.
Firefly Aerospace - частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. За 5 лет компания благодаря инвестициям бизнесмена Макса Полякова смогла построить ракету и уже прошла основные испытания. Компания сотрудничает с NASA, военно-воздушными силами США, Aerojet Rocketdyne и другими. Первый запуск ракеты Alpha должен состояться в 2020 году.
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