В ночь с 27 на 28 августа на Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. По данным полиции, взорвалась трансформаторная подстанция, могут быть погибшие.

Об этом сообщает "Думская".

Читайте также Взрыв на Позняках: власть решила судьбу разрушенного дома

По словам местных жителей, взрыв произошел около полуночи. Они также предполагают, что причиной могло стать незаконное вырезание кабеля охотниками за металлом. В жилых домах, находящихся рядом, пропала электроэнергия.

По информации правоохранителей, после взрыва трансформаторной подстанции загорелась сухая трава.

В то же время в ГСЧС не исключают, что в результате инцидента погибли люди.

Ранее сообщалось, что в Ярославле в десятиэтажном доме произошел взрыв газа.