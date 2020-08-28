На Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв (видео) [ Редактировать ]
В ночь с 27 на 28 августа на Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. По данным полиции, взорвалась трансформаторная подстанция, могут быть погибшие.
Об этом сообщает "Думская".
По словам местных жителей, взрыв произошел около полуночи. Они также предполагают, что причиной могло стать незаконное вырезание кабеля охотниками за металлом. В жилых домах, находящихся рядом, пропала электроэнергия.
По информации правоохранителей, после взрыва трансформаторной подстанции загорелась сухая трава.
В то же время в ГСЧС не исключают, что в результате инцидента погибли люди.
Ранее сообщалось, что в Ярославле в десятиэтажном доме произошел взрыв газа.
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