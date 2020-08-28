Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла проведение всех четырех матчей финала Кубка Стэнли. Встречи, запланированные на 28 и 29 августа, были отменены в знак протеста против расизма и жестокости полиции, говорится в заявлении лиги.

Игроки НХЛ заявили, что надеются, что два выходных от игры дня покажут, что они едины в борьбе с расизмом, а также вызовут дальнейшие разговоры среди болельщиков на эту тему.

28 августа должны были сыграть "Нью-Йорк Айлендерс" с "Филадельфией", а "Ванкувер" с "Вегасом". На 29 августа были запланированы матчи "Бостон"-"Тампа" и "Даллас"-"Колорадо". Встречи возобновятся 30 августа.

В НХЛ уточнили, что решение о переносе матчей было принято после того, как все основные спортивные американские лиги отложили проведение запланированных на эту неделю соревнований. Поводом для протеста спортсменов стал новый случай полицейского произвола и расизма.

23 августа в городе Кенош, штат Висконсин, полицейские расстреляли 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Мужчина садился в автомобиль после того, как попытался прекратить драку между двумя женщинами. Он проигнорировал требования блюстителей порядка остановиться и сел в свой внедорожник. После этого по нему открыли огонь и всадили семь пуль. Свидетелями этого стали три ребенка Блейка, которые находились в машине.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

Стрельба полицейских в афроамериканца спровоцировала новую волну протестов против полицейского насилия. В штате Висконсин введен режим чрезвычайной ситуации, в город Кенош введена Национальная гвардия США.

Движение Black Lives Matter, зародившееся после убийства "копами" афроамериканца Джорджа Флойда, получило еще один импульс, докатившись до спорта. Протесты выразили игроки бейсбольной лиги, американские футболисты и звезды НБА.

Ранее сообщалось, что американские спортсмены объявили бойкот после расстрела полицейскими афроамериканца.