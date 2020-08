Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла проведение всех четырех матчей финала Кубка Стэнли. Встречи, запланированные на 28 и 29 августа, были отменены в знак протеста против расизма и жестокости полиции, говорится в заявлении лиги.

28 августа должны были сыграть "Нью-Йорк Айлендерс" с "Филадельфией", а "Ванкувер" с "Вегасом". На 29 августа были запланированы матчи "Бостон"-"Тампа" и "Даллас"-"Колорадо". Встречи возобновятся 30 августа.

В НХЛ уточнили, что решение о переносе матчей было принято после того, как все основные спортивные американские лиги отложили проведение запланированных на эту неделю соревнований. Поводом для протеста спортсменов стал новый случай полицейского произвола и расизма.

23 августа в городе Кенош, штат Висконсин, полицейские расстреляли 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Мужчина садился в автомобиль после того, как попытался прекратить драку между двумя женщинами. Он проигнорировал требования блюстителей порядка остановиться и сел в свой внедорожник. После этого по нему открыли огонь и всадили семь пуль. Свидетелями этого стали три ребенка Блейка, которые находились в машине.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw