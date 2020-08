Ассоциация тенниса США (USTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приостановили турнир в Нью-Йорке в знак борьбы с расизмом. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в Twitter.

В США не успели утихнуть массовые протесты из-за смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, как вспыхнул новый скандал.

23 августа в городе Кенош, штат Висконсин, полицейские расстреляли 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Мужчина садился в автомобиль после того, как попытался прекратить драку между двумя женщинами. Он проигнорировал требования блюстителей порядка остановиться и сел в автомобиль. После этого по нему открыли огонь.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw