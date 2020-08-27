Ассоциация тенниса США (USTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приостановили турнир в Нью-Йорке в знак борьбы с расизмом. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в Twitter.

Как спорт, теннис солидарен с борьбой против расового неравенства и социальной несправедливости, которые опять вышли на первый план США.

В США не успели утихнуть массовые протесты из-за смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, как вспыхнул новый скандал.

23 августа в городе Кенош, штат Висконсин, полицейские расстреляли 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Мужчина садился в автомобиль после того, как попытался прекратить драку между двумя женщинами. Он проигнорировал требования блюстителей порядка остановиться и сел в автомобиль. После этого по нему открыли огонь.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

После того как это видео разлетелось по сети, взбунтовались темнокожие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Первым на произвол полиции гневно отреагировал лучший спортсмен прошлого десятилетия баскетболист Леброн Джеймс.

Баскетболисты команды "Милуоки Бакс", представляющей штат Висконсин, отказались выходить на матч против "Орландо Мэджик". Игроков поддержали владельцы команды.

Игроки "Лос-Анджелес Клипперс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" выступили против продолжения плей-офф. Баскетболисты приняли решение бойкотировать матчи, которые назначены на 27 августа. Другие команды НБА не поддержали их инициативу и готовы доигрывать национальный чемпионат.

Ранее сообщалось, что в США возобновились протесты против расизма и жестокости полиции.