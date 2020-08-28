В жутком ДТП в Николаевской области пострадало пятеро детей [ Редактировать ]
В четверг, 27 августа, вечером в Арбузинском районе Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали шестеро пассажиров, из них пятеро несовершеннолетних детей.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
ДТП произошло около 22:20 на автодороге Благовещенское-Николаев возле села Благодатное. По предварительной информации, грузовик Renault Magnum столкнулся с легковым авто Opel Zafira. В результате аварии пятеро детей в возрасте 7, 12, 15 и двое 17 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Кроме того, травмировался 33-летний водитель, однако он отказался от медицинской помощи. Водитель грузовика не пострадал.
Правоохранители открыли уголовное производство предварительно по ч. 1 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами“. Сейчас они устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее мы писали о том, что под Киевом случилось жуткое ДТП с жертвами.
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