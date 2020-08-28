Відсьогодні Україна закриває кордони для іноземців. Потрапити в нашу державу зможуть лише транзитні пасажири, студенти, дипломати і люди, які тут працюють. Білорусів заборона теж не стосується. Але навіть у них були проблеми: цієї ночі вони не змогли потрапити на рейс до Києва.

То ж що відбувається на наших кордонах? І як реагують іноземці?

Мартін Токар працює відеооператором у містечку Міхаловце, що у Словаччині. Чоловік мав їхати в Україну для підготовки відео. Однак візит довелося перенести на невизначений термін.

Мартін Токар, відеооператор зі Словаччини:

Кілька днів тому я дізнався, що Україна закрила свої кордони. Я намагався з'ясувати, чи є якісь винятки, але в інтернеті інформації дуже мало. Намагався додзвонитися в Українське консульство в Братиславі, але мені не вдалося з ним зв'язатися.

У такій ситуації, як Мартін, опинилося чимало людей, адже від сьогодні Україна на місяць закрила свої кордони для іноземців.

Тарас, житель Хмельницького:

Бачив, машина на іспанських номерах - просто розвернули. Дивляться документи, відповідно.

Однак декому уряд усе-таки дозволив в'їжджати в Україну.

Ольга Трачук, речниця Чопського прикордонного загону:

Іноземці, які мають членів сім'ї першої лінії в Україні, іноземці які тут проживають тимчасово проживають, або постійно проживають, які навчаються або проходять військову службу в Україні. За наявності підстав гуманітарного характеру - так, наприклад, як похорони - рішення по пропуску таких іноземців приймається у кожному окремому випадку.

Залишили також право на транзитний перетин кордону. Потрібно лише мати відповідні документи, приміром, про підтвердження бронювання готелю у країні призначення. Що ж до українців, які їдуть за кордон, то наразі змін немає. На українсько-угорському кордоні - черги.

В'ячеслав Пархільєв, житель Львова:

Стоїмо вже з 7 години, ну 7 годин і ми в принципі проїхали на пів кілометри. Ми їдемо в Хорватію на відпочинок. Потрібно мати підтвердження готелю, ПЛР-тест, зданий 48 годин, "зелена карта", ну і біометричний паспорт.

А в ЗМІ з'явилась інформація про те, що з 1 вересня Угорщина посилить правила перетину кордону. Що це означатиме для українців, поки що не відомо, адже жодних розпоряджень, офіційних повідомлень про зміни наші прикордонники ще не отримували.