Україна на місяць закриває кордони для іноземців [ Редактировать ]
Відсьогодні Україна закриває кордони для іноземців. Потрапити в нашу державу зможуть лише транзитні пасажири, студенти, дипломати і люди, які тут працюють. Білорусів заборона теж не стосується. Але навіть у них були проблеми: цієї ночі вони не змогли потрапити на рейс до Києва.
То ж що відбувається на наших кордонах? І як реагують іноземці?
Мартін Токар працює відеооператором у містечку Міхаловце, що у Словаччині. Чоловік мав їхати в Україну для підготовки відео. Однак візит довелося перенести на невизначений термін.
Мартін Токар, відеооператор зі Словаччини:
Кілька днів тому я дізнався, що Україна закрила свої кордони. Я намагався з'ясувати, чи є якісь винятки, але в інтернеті інформації дуже мало. Намагався додзвонитися в Українське консульство в Братиславі, але мені не вдалося з ним зв'язатися.
У такій ситуації, як Мартін, опинилося чимало людей, адже від сьогодні Україна на місяць закрила свої кордони для іноземців.
Тарас, житель Хмельницького:
Бачив, машина на іспанських номерах - просто розвернули. Дивляться документи, відповідно.
Однак декому уряд усе-таки дозволив в'їжджати в Україну.
Ольга Трачук, речниця Чопського прикордонного загону:
Іноземці, які мають членів сім'ї першої лінії в Україні, іноземці які тут проживають тимчасово проживають, або постійно проживають, які навчаються або проходять військову службу в Україні. За наявності підстав гуманітарного характеру - так, наприклад, як похорони - рішення по пропуску таких іноземців приймається у кожному окремому випадку.
Залишили також право на транзитний перетин кордону. Потрібно лише мати відповідні документи, приміром, про підтвердження бронювання готелю у країні призначення. Що ж до українців, які їдуть за кордон, то наразі змін немає. На українсько-угорському кордоні - черги.
В'ячеслав Пархільєв, житель Львова:
Стоїмо вже з 7 години, ну 7 годин і ми в принципі проїхали на пів кілометри. Ми їдемо в Хорватію на відпочинок. Потрібно мати підтвердження готелю, ПЛР-тест, зданий 48 годин, "зелена карта", ну і біометричний паспорт.
А в ЗМІ з'явилась інформація про те, що з 1 вересня Угорщина посилить правила перетину кордону. Що це означатиме для українців, поки що не відомо, адже жодних розпоряджень, офіційних повідомлень про зміни наші прикордонники ще не отримували.
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