Террористический акт на трассе в Харьковской области против безоружных активистов организации "Патриоты – За жизнь" с применением автоматического огнестрельного оружия продемонстрировал, что власть не только не вернула себе монополию на насилие, но и не воспринимается как угроза для преступных военизированных формирований.

Национал-радикальные организации, против действий представителей которых так и не открыто уголовное производство по статье "Терроризм", чувствуют себя совершенно свободно, и при прямых заявлениях Зеленского о поддержке их позиции не только осмеливаются в светлое время суток расстреливать из огнестрельного оружия украинских граждан, но и оказывают давление на суд.

Необходимость для Зеленского определится, на чьей он стороне – жертв или палачей, с людьми, поставившими себя над законом, или с гражданами, которых он, как гарант соблюдения Конституции, должен защитить, с чем я обратился к Президенту, стала еще более острой. И любой нормальный гражданин, который видел кадры, как вооруженные, озверевшие радикалы расстреливали и поджигали автобус, избивали битами и ногами сбитых с ног людей, согласится со мной.

Зеленский и его окружение не могут защитить украинских граждан от насилия и расправ, не предоставляют достаточной защиты судьям от угроз и произвола радикалов, но при этом готовятся в рамках ратифицированного Верховной Радой Меморандума о сотрудничестве с ЕС отдать контроль над судебной системой Украины зарубежным хозяевам, представители которых зачастую поддерживают национал-радикалов.

Очевидно, что в таких условиях не может быть и речи о защите конституционных прав украинцев, обеспечении их безопасности и справедливого наказания преступников. Поэтому мы требуем принятия самых жестких мер, направленных на защиту украинцев, искоренение такого явления, как распоясавшиеся вооруженные банды национал-радикалов. Только решительные действия, неотвратимость наказания и принципиальность правосудия способны вернуть правопорядок в Украину и защитить конституционные права наших граждан.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"