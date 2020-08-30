"Арсенал" выиграл Суперкубок Англии [ Редактировать ]
В субботу, 29 августа, "Арсенал" победил "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии. Однако, победить удалось только в серии пенальти.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Арсеналу" удалось забить первый гол в ворота "Ливерпуля" уже на 12-й минуте матча. После перерыва на 56-й минуте мог забивать Мане, но не смог переиграть вратаря.
На 73-й минуте отыграть мяч удалось Минамино, который вышел на замену. Кроме того, на 80-й минуте принести победу "Ливерпулю" мог Мане, но снова проиграл дуэль Мартинесу.
Так, второй тайм матча завершился счетом 1-1, поэтому судья назначил серию пенальти.
У "Ливерпуля" не забил Брюстер, он направил мяч выше ворот. У "Арсенала" забили все пять футболистов, а победную точку поставил Обамеянг.
Ранее мы писали о том, что "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.
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