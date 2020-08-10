Голливудский актер Антонио Бандерас празднует 60-летие в больнице из-за коронавируса.

Об этом сообщает The Mirror.

По информации, тест актера показал позитивній результат прямо накануне Дня рождения.

Отмечается, что 60-летний актер находится на изоляции. Бандерас чувствует усталость, но в целом его самочувствие относительно нормальное.

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