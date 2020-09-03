Організація із заборони хімічної зброї занепокоєна отруєнням Олексія Навального. Відомство готове співпрацювати з будь-якою державою-членом із цього питання.

Напередодні німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок", якою свого часу отруїли російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку у Британії.

Навальний досі в комі, на апараті штучної вентиляції легень у берлінській клініці "Шаріте".

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Ми повідомимо про нові обставини справи Євросоюзу та НАТО і, з огляду на відповідь Росії, узгодимо спільну реакцію. Олексій Навальний став жертвою нападу із застосуванням нервово-паралітичного агента групи "Новачок". Очевидно, його хотіли змусити мовчати. Я, разом з усім німецьким урядом, рішуче це засуджую.

Дмитро Пєсков прессекретар президента РФ: