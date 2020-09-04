В Україні запроваджують новий поділ на карантинні зони [ Редактировать ]
В Україні з понеділка почне діяти новий поділ на зони. Таке рішення ухвалили напередодні. До "червоної" зони потрапив Тернопіль, також у ній лишаються Івано-Франківськ, Коломия, Дубно і Чернівці. Почервонів і Бобровицький район Чернігівської області. Київ лишається у "жовтій" зоні.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Постановою Кабінету Міністрів передбачено щотижневе оновлення рівнів епідемічної небезпеки в залежності від стану захворюваності в тій чи іншій області або місті Києві. Комісія ТЕБ ТНС затвердила 14 "червоних" рівнів епідемічної небезпеки, 75 "помаранчевих" і 106 "жовтих".
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