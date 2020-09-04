В Україні з понеділка почне діяти новий поділ на зони. Таке рішення ухвалили напередодні. До "червоної" зони потрапив Тернопіль, також у ній лишаються Івано-Франківськ, Коломия, Дубно і Чернівці. Почервонів і Бобровицький район Чернігівської області. Київ лишається у "жовтій" зоні.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: