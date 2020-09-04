Посли країн-членів НАТО зберуться сьогодні на екстрену зустріч з приводу отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Після засідання о 12.30 Генсек Альянсу Єнс Столтнберг звернеться до журналістів. Про це повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Нагадаємо, Навальний зараз перебуває у німецькій клініці "Шаріте". Уже два тижні він не виходить з коми. У середу німецький уряд оголосив, що політика отруїли речовиною з групи "Новичок". І в Берліні, і в ЄС вимагають від Росії пояснень і ретельного розслідування. Кремль свою причетність до отруєння Навального заперечує.