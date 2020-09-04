Отруєння Навального: НАТО збирається на екстрене засідання [ Редактировать ]
Посли країн-членів НАТО зберуться сьогодні на екстрену зустріч з приводу отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Після засідання о 12.30 Генсек Альянсу Єнс Столтнберг звернеться до журналістів. Про це повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску.
Нагадаємо, Навальний зараз перебуває у німецькій клініці "Шаріте". Уже два тижні він не виходить з коми. У середу німецький уряд оголосив, що політика отруїли речовиною з групи "Новичок". І в Берліні, і в ЄС вимагають від Росії пояснень і ретельного розслідування. Кремль свою причетність до отруєння Навального заперечує.
по теме
Організація із заборони хімічної зброї занепокоєна отруєнням Олексія Навального
Російського опозиціонера отруїли нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок", якою свого часу отруїли російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку у Британії
Сумнозвісний "Новічок": у світі готують антиросійські санкції за отруєння Навального
В організмі Олексія Навального виявлено сліди речовини з групи "Новічок" - бойової сполуки, розробленої в Росії
США обіцяють нові санкції через отруєння Навального
Вашингтон співпрацюватиме із союзниками, щоб винуватці замаху на російського опозиціонера понесли відповідальність
Берлін вимагає відповідей у справі Навального
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина та вся Європа чекає від Росії пояснень через отруєння опозиціонера
Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли "Новічком"
Тести, проведені в спеціальній військовій лабораторії, показали, що у крові пацієнта є нервово-паралітична речовина з тієї ж групи