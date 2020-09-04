В Украине создали 9 тысяч резервных коек в больницах.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в медучреждениях есть 35 тысяч мест для госпитализации больных коронавирусом, а в Украине может случится нехватка врачей.

Ведь хотя сейчас у нас 35 тысяч койко-место, мы можем столкнуться с ситуацией, когда банально не хватит врачей. Мы не можем снять всех врачей с их прямых обязанностей и поставить бороться с COVID-19.

Отмечается, что за последние 24 часа в Украине обнаружили рекордные 2 723 новых случая заражения COVID-19. За сутки скончался 51 человек, что также близко к рекорду.

Ранее мы писали, что за сутки в Украине зафиксировали более 2700 случаев COVID-19. За период эпидемии в стране зарегистрировали 130 951 случай инфицирования.