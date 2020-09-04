Активисты-расследователи взялись за Cargill: обещают обнародовать все их незаконные сделки [ Редактировать ]
Общественная организация "Национальный интерес Украины" заявила, что будет отслеживать деятельность американской корпорации компании Cargill в Украине. Предметом мониторинга станет сотрудничество корпорации с фиктивными украинским компаниями с целью уклонения от уплаты налогов.
"Отныне мы будем отслеживать операции американской корпорации с контрагентами и подвергать публичной огласке все случаи, когда Cargill будет сотрудничать с компаниями, которые:
- уклоняются от уплаты налогов
- имеют негативную репутацию на рынке
- имеют отрицательную кредитную историю (долги перед банками)
- находятся в так называемой "серой" зоне АПК (работают с наличными, используют не легально землю, ведут не прозрачную бухгалтерию и т.д.)", - заявили в организации.
Каждый случай сотрудничества Cargill и таких недобросовестных компаний будет тщательно изучен, а соответствующие материалы переданы в материнскую компанию в виде жалобы на несоответствие корпоративным правилам компании, а также в специальные органы США, которые занимаются расследованием легализации средств, полученных преступным путем, добавили в ОО "Национальный интерес Украины".
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