Власти Грузии заявили, что спецслужбы иностранного государства осуществили масштабную кибератаку на страну. Об этом сказано в заявлении МВД, опубликованном на сайте ведомства.

Правоохранители сообщили о "незаконном проникновении в компьютерную систему" Министерства здравоохранения с целью "хищения информации" о работе Национального центра здравоохранения (НЦЗ) имени сенатора Ричарда Лугара в условиях пандемии COVID-19.

В МВД Грузии заявили, что хакерам удалось похитить множество файлов, после чего они были опубликованы "на одном из иностранных сайтов" вперемешку с ложной информацией, якобы также полученной из лаборатории Лугара.

В Тбилиси убеждены, что это сделано, чтобы "вызвать панику среди населения", а данные из лаборатории должны придать большую достоверность "фальшивым документам", якобы также хранившимся в базе данных. В Тбилиси считают, что кибератака осуществлена специальными службами одного из иностранных государств".

Директор биолаборатории Лугара Паата Имнадзе заверли, что "никакой секретной информации в базе данных не было". По его словам, "лаборатория работает открыто", "скрывать там абсолютно нечего" и никакие тайные эксперименты там не проводятся.

С заявлением выступило и посольство США в Тбилиси. Американские дипломаты осудили "безрассудную атаку" и подчеркнули, что США "намерены полностью придерживаться правил ответственного поведения в киберпространстве" и "призывают тех, кто действует вопреки этим правилам, немедленно прекратить вредные действия".

Предыдущая масштабная кибератака на грузинский интернет произошла в октябре 2019 года. Тогда на сайтах многих правительственных учреждений появилась фотография экс-президента Михаила Саакашвили, который обещает "вернуться в Грузию". На несколько часов прекратили работу некоторые телекомпании и частных организаций. Полностью исправить ситуацию удалось лишь через сутки.

Ранее "Подробности" сообщали, что американская биолаборатория под Тбилиси опасна для России.