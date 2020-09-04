Парламентська фракція "Слуга народу" готова змінити весь уряд, а не лише міністрів економічного й енергетичного блоків. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Я не виключаю звільнення жодного з міністрів.Тому що якраз позиція президента і позиція парламенту полягає в тому, що кожному є шанс, але тільки за його справами будуть дивитися чи справляєься він з покладеними на нього обов'язками чи ні. Тому це стосується будь-якого міністра... Повторюся, хитаються крісла під будь-яким міністром. І ці крісла не для того, щоб сидіти, а для того, щоб працювати. І чим менше він буде приходити в свій кабінет і сидіти там на своїх кріслах, тим більше ефективності від нього буде. Він повинен ходити і працювати.

Водночас політичний експерт Володимир Фесенко вважає, що наразі першочерговим завдання парламенту є призначення керівників антикорупційних органів - Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро.

Очевидно, що це процес гострої боротьби зокрема у Верховній раді. Щодо Ситника (екс-очільник НАБУ - ред.) - тут усе складніше, тому що є різні варіанти. Оця двозначніть рішення Конституційного суду дає Ситнику шанс. Тут я бачу важливу деталь - виходячи формально з букви рішення Конституційного суду, не можна рішенням президента призначити керівника НАБУ, тому що це теж може вважатися порушенням. Але все одно я думаю, що крісло під ним захиталося.

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На думку першого віцеспікера Руслана Стефанчука, роль парламенту полягатиме в тому, щоб відшукати законодавчий спосіб вирішення цієї колізії, адже Конституційний суд не дав механізм як призначати та звільняти керівника НАБУ.

Що стосується керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, то Верховна рада не визначила своїх членів до комісії, яка обирає керівника САП. Станом на зараз є чотири члени цієї комісії, які призначені Генеральним прокурором.

Раніше "Подробиці" повідомляли, хто очолив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру після звільнення Назара Холодницького.