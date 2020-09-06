В Баларуси кибермитингующие взломали государственный сайт [ Редактировать ]
В Республике Беларусь хакеры "положили" сайты торгово-промышленной палаты и общественной организации "Бела Русь".
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Так, хакеры разместили сообщение на официальном сайте торгово-промышленной палаты с призывом к борьбе.
Мы – киберпартизаны Беларуси. Мы, как и наши смелые предки, начали свою партизанскую войну ... призываем всех белорусов, независимо от пола и возраста, религии и профессии, присоединиться к борьбе.
Отмечается, что кибератаку совершила организация "Беларусские киберпартизаны".
Читайте также, хакеры атаковали биологическую лабораторию в Грузии. Злоумышленникам удалось похитить множество файлов, после чего они были опубликованы "на одном из иностранных сайтов".
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